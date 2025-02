Prima categoria. Cade la leader Camerino. Il Mogliano si rifà sotto

La capolista Camerino perde in casa della Folgore Castelraimondo e il Borgo Mogliano, vincente in casa dell’Urbis Salvia, si porta a un punto dalla testa del girone C di Prima categoria. Ecco risultati e marcatori:

Real Elpidiense-Casette d’Ete 1-1;

Argignano-Montecassiano 4-0 (25’ Biagioli, 15’ st e 22’ Sartini L. (2), 41’ st Mariani);

Belfortese-Montecosaro 3-2 (34’ Quintabà, 39’ Eclizietta, 21’ st Cantiani, 32’ Fiecconi, 46’ st Marziali);

Elite Tolentino-Portorecanati 1-3 (14’ Ripa, 47’ Camilletti, 5’ st Ciccarelli, 37’ st Prosperi);

Folgore Castelraimondo-Camerino 2-0 (11’ st Romoli, 15’ st Bisbocci);

San Claudio-Passatempese 1-1 (20’ Rossini, 39’ Vecchi);

Urbis Salvia-Borgo Mogliano 0-1 (14’ st rig. Buresta).

Oggi. Potenza Picena-Montemilone Pollenza.

Classifica. Camerino 37; Borgo Mogliano (-2) 36; Belfortese 31; Montecassiano 29; Montecosaro, Montemilone Pollenza*, Potenza Picena* 28; Passatempese 26; San Claudio, Folgore Castelraimondo 24; Elite Tolentino 23; Portorecanati 22; Argignano 21; Casette d’Ete 18; Real Elpidiense 16; Urbis Salvia (-12) 7. * una gara in meno