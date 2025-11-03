Prima categoria. Cadimare fa suo il derby col Marola. Amegliese sorprende il Bru.Borg.

Rallenta la capolista Lavagna (fermata sul 2-2 dal Casarza Ligure) ma non ne approfitta il Marolacquasanta che, perdendo per 2-0 al Tanca il derby con il Cadimare, scivola a -3 dalla vetta. Cadamoti in gol al 30’ con un tiro dal limite di Antonio Naclerio e al 40’ con un colpo di testa di Mozzachiodi. L’Amegliese raggiunge in classifica i marolini battendo 1-0 in trasferta il Bru.Borg: decide all’81’ Pavia su assist di Masini, dopo che il team di Valter Lunghi aveva creato molto nel primo tempo. Lerici e Calcio Popolare Spezia pareggiano 2-2 al Falconara. Lericini in gol con una doppietta del bomber Verona all’8’ su rigore e al 44’. Gli spezzini, in 10 dal 40’ per l’espulsione di Terribile, replicano al 19’ con Portoghese e al 47’ con un contestato rigore di Scappazzoni. Terza vittoria consecutiva del Ceparana che si impone per 1-0 in casa del fanalino di coda Atletico Casarza Ligure: decide al 55’ Terminello su assist di Giorgi. Vince 1-0 anche il Riomaior che piega al ‘Cimma’ il Segesta. Gol vincente di Biloni al 24’ su rigore. Il match Bolanese-Forza e Coraggio rinviato per l’impraticabilità del campo: la Bolanese intanto annuncia il nuovo allenatore in sostituzione del dimissionario Luca Ravecca. E’ il macedone Zoran Djorgjev (cugino dell’ex calciatore dell’Inter Darko Pancev), proveniente dal settore giovanile del Ceparana, ma con trascorsi anche alla guida del settore giovanile di Carrarese e Monza. Finisce in parità (2-2) la sfida dell’Andersen di Sestri Levante tra Sporting Aurora e Riccò Le Rondini. Ospiti in vantaggio al 19’ con un gran sinistro al volo di Mecherini. Al 25’ pareggia Picasso da sottomisura su cross di Rolandelli. Al 29’ i padroni di casa ribaltano il risultato portandosi sul 2-1 con Cafferata. Al 49’ Ambrosi su punizione sigla il definitivo 2-2.

P.G.