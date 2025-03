Prima categoria. Calendari intasati, per ora si gioca. Derby Alfonsine-Savarna

Per ora sono state confermate, in Prima Categoria, le partite della 25ª giornata: ovviamente in caso di allerta rossa anche per domani tutte le gare non verranno disputate. Ma per ora si gioca: i tanti impegni hanno dissuaso il Crer dal sospendere in anticipo le sfide. Nel girone G la capolista Bagnacavallo ospita il Carpena in una partita in cui la squadra di casa sembra favorita, anche per il buono stato di forma della squadra. A -3 dalla vetta, il Savarna gioca il superderby di Alfonsine contro l’Only Sport. Nel girone F impegni difficili per le ravennati: il Cotignola ospita il Pontevecchio, ora quarto in classifica e la Virtus Faenza gioca a Imola contro il Tozzona Pedagna secondo in graduatoria a -3 dal primato della Dozzese. Programma Prima Categoria (25ª giornata, ore 14,30). Girone G: Bagnacavallo-Carpena, Meldola-Modigliana, Only Sport Alfonsine-Savarna, Pianta-Real Fusignano, S. Pancrazio-S. Vittore, S. Sofia-Marina, Savio-Sp. Predappio, Vecchiazzano-Fosso Ghiaia. Girone F: Cotignola-Pontevecchio, Fontanelice-Basca, Fossolo-Fly, Libertas-C. del Rio, Murri-P. Bubano (Sintetico Cevenini, San Lazzaro di Savena), Reno Molinella-Dozzese (Sintetico Bellini, Portomaggiore), Savena-Funo (Sintetico Biavati, Bologna), T. Pedagna-Virtus Faenza.

u.b.