Prima categoria. Calenzano-Porta Romana, che sfida

Si gioca oggi la quinta giornata del campionato di Prima categoria, con calcio d’inizio alle 15,30. Nel programma degli incontri svetta la supersfida fra Calenzano-Porta Romana, due formazioni in salute che ambiscono ai piani alti della classifica col sogno dei play off. Calenzano favorito, ma Porta Romana con i mezzi per tentare la grande impresa. In cerca di riscatto la Gallianese, dopo due sconfitte consecutive, che aspetta fra le mura amiche il quotato Novoli per una sfida mozzafiato.
Il quadro completo degli incontri del girone C: Albacarraia-Gambassi Terme, Audace Galluzzo-Isolotto, Audace Legnaia-Sporting Arno, Barberino Mugello-Quarrata, Calenzano-Porta Romana, Gallianese-Nuova Novoli, Poggio a Caiano-San Godenzo, Reconquista San Piero-Daytona.
Nel girone E l’Incisa ospita il Tegoleto in una gara di alta classifica, dove i locali vogliono ritrovare il giusto ritmo dopo una sconfitta imprevista. Mentre il Chianti Nord giocherà nella tana del Subbiano, in un incontro da tripla visto il buon momento dei chiantigiani.
