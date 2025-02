Prima categoria. "Camerino ha un passo da leader. A Mogliano un altro big match»

La leader Camerino tenta la fuga in Prima categoria e le avversarie proveranno a non farla scappare: la terza giornata di ritorno propone match interessanti che sono presentati da Angelo Ortolani (foto), tecnico della Folgore Castelraimondo.

Borgo Mogliano-Potenza Picena: "Sono squadre che cercano di provare a essere antagoniste del Camerino e così il pareggio non servirebbe a nessuna: 12".

Camerino-Elite Tolentino: "Il Camerino sta tenendo sempre più il passo di leader e vorrà sfruttare il fattore campo: 1".

Casette d’Ete-Folgore Castelraimondo: "Noi cercheremo di fare la gara e alla fine tireremo le somme".

Montecassiano-San Claudio: "Il Montecassiano può e vuole consolidare la posizione nei playoff e potrebbe conquistare i 3 punti in palio".

Montecosaro-Real Elpidiense: "È una gara tra squadre alla ricerca di punti: i locali per inserirsi nella lotta playoff e gli ospiti per allontanarsi dai playout: 1X".

Passatempese-Belfortese: "Due belle formazioni, la Belfortese fatica in trasferta e i locali vorranno confermarsi in alta classifica: 1X"

Portorecanati-Urbis Salvia: "Il Portorecanati viene da una vittoria in trasferta ed è difficile ripetersi, non mi sorprenderei in un pareggio".

Montemilone Pollenza-Argignano: "Il Montemilone Pollenza sta prendendo in casa il giusto cammino e sta puntando ai playoff: 1".