Prima categoria. Camerino resta in sella. Sale la Belfortese

Il punto vale molto per la capolista Camerino dopo la sconfitta del Borgo Mogliano, seconda della classe, ad Argignano. Risultati e marcatori della giornata in Prima categoria: Real Elpidiense-Passatempese 1-1; Argignano-Borgo Mogliano 2-1 (32’ Biagioli, 33 Orfei 37’ st Castelli); Belfortese-Montecassiano 1-0 (45’ st Cecconi); Camerino-Portorecanati 0-0; Elite Tolentino-Casette d’Ete 3-3 (13’ Traorè, 32’ Ajradinoski, 41’ Ripa, 30’ st Barbizzi, 42’ st Cerbone, 50’ st Pitzalis); Folgore Castelraimondo-Montecosaro 1-0 (34’ Bisbocci); San Claudio-Montemilone Pollenza 1-4 (27’ Marini, 39’ rig. Olivieri, 22’ st Andreucci, 36’ st Sejfullai, 46 st Rocci). Oggi: Potenza Picena-Urbis Salvia. Classifica. Camerino 41; Borgo Mogliano (-2) 36; Belfortese 35; Potenza Picena*, Montecassiano, Montemilone Pollenza 32; Folgore Castelraimondo 30; Montecosaro 29; San Claudio, Passatempese 27; Elite Tolentino 25; Portorecanati, Argignano 24; Casette d’Ete 19; Real Elpidiense 17; Urbis Salvia* (-12) 10. * una gara in meno