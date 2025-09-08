Prima categoria. Campagnatico Arcille da favola. Monterotondo da incubo

In Prima categoria esordio da dimenticare in Coppa Toscana per il Monterotondo di mister Giacomini che è stato spazzato via dalla Geotermica. Vittoria casalinga per 3-1 invece per la matricola Campagnatico Arcille sull’Argentario. Il Monterotondo ha perso 5-1 sul campo dei rossoblù: e dire che i maremmani erano passati in vantaggio con Redi, per poi essere travolta dagli arancioblù. Mori ha piazzato una tripletta, seguito dalle reti di Barbafiera e Tarloni.

GEOTERMICA: Cappellini, Gamberucci, Cecchi, Della Valentina, Barbafiera, Anichini, Simonini, Mantilli, Nassi, Mori, Perillo. A disposizione: Zikran, Serafini, Bernini, Bellini, Tortorici, Dell’Agnello, Gargini, Tarloni, Scuglia. All. Bassanello.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Sanfilippo, Castellazzi, Buselli, Mane, Lolini, Redi, Penco, Piazza, Diallo, Mazzinghi. All. Giacomini.

Reti: 2’ Redi, 19’, 15’ st e 28’ st Mori, 32’ st Barbafiera, 46’ st Tarloni.

Vittoria in rimonta per 3-1 per la formazione di Manzella invece. CAMPAGNATICO ARCILLE: Pecchi, Amorfini, De Michele, Baneschi, Botta, Guglione, Catella, Cocciolo, Cardelli, Maiorano, Ingrossi. A disp. Cogno, Anselmi, Esposito, Germinario, Iacobucci, Mansaku, Nardi, Pineschi, Vincelli. All. Manzella.

ARGENTARIO: Palmieri, Orsini, Moriani, Cobianu, Schiano C., Sclano, Costaglione, Chiatto, Loffredo, Ruggieri, Costanzo. All. Milani.

Reti: 5’st Costanzo, 25’st, 38’st, 30’st Iacobucci.