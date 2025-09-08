Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Prima categoria. Campagnatico Arcille da favola. Monterotondo da incubo

Prima categoria. Campagnatico Arcille da favola. Monterotondo da incubo

In Prima categoria esordio da dimenticare in Coppa Toscana per il Monterotondo di mister Giacomini che è stato spazzato via...

di ANDREA CAPITANI
8 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

In Prima categoria esordio da dimenticare in Coppa Toscana per il Monterotondo di mister Giacomini che è stato spazzato via dalla Geotermica. Vittoria casalinga per 3-1 invece per la matricola Campagnatico Arcille sull’Argentario. Il Monterotondo ha perso 5-1 sul campo dei rossoblù: e dire che i maremmani erano passati in vantaggio con Redi, per poi essere travolta dagli arancioblù. Mori ha piazzato una tripletta, seguito dalle reti di Barbafiera e Tarloni.

GEOTERMICA: Cappellini, Gamberucci, Cecchi, Della Valentina, Barbafiera, Anichini, Simonini, Mantilli, Nassi, Mori, Perillo. A disposizione: Zikran, Serafini, Bernini, Bellini, Tortorici, Dell’Agnello, Gargini, Tarloni, Scuglia. All. Bassanello.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Sanfilippo, Castellazzi, Buselli, Mane, Lolini, Redi, Penco, Piazza, Diallo, Mazzinghi. All. Giacomini.

Reti: 2’ Redi, 19’, 15’ st e 28’ st Mori, 32’ st Barbafiera, 46’ st Tarloni.

Vittoria in rimonta per 3-1 per la formazione di Manzella invece. CAMPAGNATICO ARCILLE: Pecchi, Amorfini, De Michele, Baneschi, Botta, Guglione, Catella, Cocciolo, Cardelli, Maiorano, Ingrossi. A disp. Cogno, Anselmi, Esposito, Germinario, Iacobucci, Mansaku, Nardi, Pineschi, Vincelli. All. Manzella.

ARGENTARIO: Palmieri, Orsini, Moriani, Cobianu, Schiano C., Sclano, Costaglione, Chiatto, Loffredo, Ruggieri, Costanzo. All. Milani.

Reti: 5’st Costanzo, 25’st, 38’st, 30’st Iacobucci.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su