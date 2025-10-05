Prima categoria Capezzano e Tdl. Sfide toste con qualche assenza

In Prima categoria oggi alle 15.30 ci sono Mulazzo-Capezzano Pianore (arbitra Scardigli di Livorno) e Piazza al Serchio-Torrelaghese (Subhan di Pontedera). Nel Capezzano sarà assente Toma, causa risentimento muscolare. La formazione dovrebbe esser al 90% il solito 4-3-2-1. "Lavoriamo concentrati sul nostro cammino – dice mister Riccardo Coli – siamo pronti ad affrontare un’altra battaglia, su un campo storicamente sempre difficile". Nella Torrelaghese sempre assenti Baroni, Cappè, Pezzini, Vecoli e Ratti mentre rientra Martinelli dalla squalifica. Nel 4-3-1-2 gialloviola un ballottaggio per reparto: Ghilarducci-Zini, Barozzi-Carella, Petrucci-Sereni. "Dal punto di vista fisico si sta alzando il livello della squadra" ammette Belluomini.

In Seconda categoria ci saranno Corsanico-Folgore Segromigno Piano(dirige Rossi di Carrara) a “Le Colline“, Monzone-Massarosa (Fracasso di Pisa) e Salavetitia Seravezza-Valfreddana (Rosi di Lucca) al “Buon Riposo“. L’unica delle versiliesi in trasferta è il Massarosa che sarà privo di Gandini, Axel Misuri, Carmassi, Christian Larini, Oliveri e Parducci. "Monzone è un campo tosto – commenta Mauritanio Misuri – ma vedo la mia squadra davvero molto carica". Tante assenze pure nel Salavetitia, che tatticamente prosegue sulla strada del 4-3-3. "Purtroppo non siamo ancora mai stati al completo" si rammarica il tecnico servezzino Mario Bertelloni.