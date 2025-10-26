Prima categoria. Capezzano e TdL a caccia del gol

In Prima categoria siamo alla 6ª giornata di campionato ed entrambe le versiliesi (Capezzano Pianore e Torrelaghese) vogliono ritrovare la via perduta del gol (zero reti fatte per entrambe nelle ultime tre partite) e con essa anche la via dei 3 punti (ne hanno fatto solo uno negli ultimi 270 minuti giocati).

Qui Capezzano. Oggi alle 14,30 sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ arriva il Calci, squadra la cui classifica non rispecchia i valori del team. Arbitrerà Conti di Carrara. L’allenatore Riccardo Coli ritrova il terzino destro Dalle Luche ma ha ancora fuori bomber Brega. Il Capezzano avrebbe dovuto giocare mercoledì nei sedicesimi di Coppa Toscana sul campo della Carrarese Giovani ma il match è stato rinviato a causa del maltempo.

Qui Torrelaghese. Sul sintetico del Marco Polo Sports Center arriva oggi la lanciatissima capolista Atletico Lucca (dirigerà Capetta di Carrara). Nei gialloviola out Borselli, Barozzi e Pezzini. La buona notizia per mister Riccardo Belluomini è che si rivede in panchina il centravanti Baroni. Rientra anche il mancino Martinelli in difesa. I due ballottaggi in formazione sono tra Lombardi/Carella e Ghilarducci/Zini.