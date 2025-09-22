Prima categoria. Capezzano ok. Pari della Tdl

Subito nel segno di bomber Cristian Brega (e chi se non lui) inizia il campionato del Capezzano Pianore, che nella 1ª giornata di Prima categoria batte 1-0 “di cortomuso“ il Piazza al Serchio imponendosi a domicilio con la bella squadra di Edo Micchi. Portare a casa i 3 punti però è stato arduo per il team di Riccardo Coli, che ha rischiato di andar sotto alla mezz’ora del secondo tempo se non fosse stato per il proprio portierone Bartelletti, autore di un miracolo. Alla fine l’ha risolta l’attesissimo Brega, segnando il gol-partita ad otto minuti dal 90’ con una rete da centravanti di razza quale è: stop e girata al volo dal limite, con palla diretta ball’incrocio. Il Piazza era molto chiuso in difesa, agendo per lo più di rimessa. Il Capezzano è stato bravo nell’avere pazienza, col possesso palla, stanando l’avversario.

Pari senza reti invece per la Torrelaghese che sul sintetico del Marco Polo Sport Center a Viareggio ferma sullo 0-0 la neo-promossa (ma corazzata) Carrarese Giovani. Il 4-3-1-2 gialloviola ha tenuto botta. Il tecnico Riccardo Belluomini davanti è partito con Petrucci (migliore in campo) dietro le due punte Saviozzi e Maiorana, con Baroni fuori.