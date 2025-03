Prima categoria. Casarza-Riomaior mette in palio punti pesanti

In questo fine settimana in programma un anticipo del girone D di Prima categoria. Nella ventiduesima giornata questo pomeriggio alle 15 si affrontano a Casarza Ligure i padroni di casa del’Atletico ed il Riomaior in una partita molto delicata che vede coinvolte sia la lotta per raggiungere i playoff che quella per evitare i playout. Infatti il team di Riomaggiore attualmente è al sesto posto ad una sola lunghezza dalla Bolanese quinta in classifica, posizione che qualifica per gli spareggi promozione. L’Atletico Casarza è invece undicesimo con due punti di vantaggio dalla zona playout attualmente occupata dall’Amegliese Iron Fox. L’arbitro designato è Bresciani di Genova.

SECONDA CATEGORIA

Nella diciassettesima giornata del girone F in scaletta due anticipi con il seguente ordine Bolanese B-Polisportiva Monterosso (Bertolotti Bolano ore 15 arbitro Terenziani della Spezia), Speziasportale -Magra Azzurri under 21 (Pieroni Pieve 18, arbitra Gelo della Spezia).

P.G.

Nella foto: Andrea Cervia, allenatore del Riomaior