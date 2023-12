Prima categoria. Casellina, è Santini il nuovo allenatore

Alessandro Santini è il nuovo allenatore del Casellina calcio, società militante nel campionato dilettanti di Prima Categoria. Santini vanta esperienze come giocatore nel ruolo di difensore nello Scandicci nel campionato di Eccellenza e nel ruolo di tecnico a San Giusto Le Bagnese. Dopo un periodo di stop dell’attività, dovuta anche al Covid, Santini è stato convinto dal presidente del Casellina Giovanni Bellosi a tornare in campo e a sedere sulla panchina del club biancorosso. Obiettivo principale sarà la permanenza in categoria e la valorizzazione dei giovani del vivaio.

Novità anche sulla panchina dei Giovanissimi regionali del Lanciotto Campi. Nelle scorse ore la società rossoblù di Campi Bisenzio ha annunciato il nuovo allenatore: al posto di Enrico Caramelli arriva Andrea Venturi alla guida del gruppo anno 2009.

F. Que.