Prima categoria. Castelraimondo, panchina a Cominelli

Stefano Fattinnanzi, presidente della Folgore Castelraimondo, ha sposato la linea della continuità e dopo le dimissioni rassegnate qualche giorno fa dall’allenatore Mauro Carucci per motivi familiari ha promosso il vice Michele Cominelli come responsabile tecnico della formazione maggiore, militante nel campionato di Prima categoria. La società ha poi confermato lo staff che così proseguirà il proficuo lavoro incominciato a inizio stagione. Dopo 21 giornate la Folgore Castelraimondo ha 30 punti ed è in quinta posizione assieme a Portorecanati e Passatempese. Domani Cominelli debutterà sulla panchina della Folgore nel derby esterno con il Camerino che ha 5 punti in meno degli avversari.

Il tecnico è atteso subito da una gara complicata e ricca di insidie, ma la Folgore ha i mezzi per disputare una buona prova.