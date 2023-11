Prima categoria. Centese a S. Antonio. X Martiri e Ponte vogliono avvicinarsi

La Centese ha rinnovato le cariche societarie. Sono stati confermati il presidente Alberto Fava e i consiglieri Alessandro Gotti e Davide Martinelli; new entry nella carica di vicepresidente Davide Guglielmino, imprenditore edile ventiseienne, socio della G&G costruzioni srl, che si conferma sponsor principale della società per il biennio 2023 - 2025. C’è anche il grande ritorno di Carlo Contri, imprenditore di successo, già manager di Twin Disc spa, oggi socio di riferimento insieme al figlio Diego di PMC srl e di Tecnomotor srl. Per quanto riguarda il calcio giocato, la Centese (ore 14.30) sarà a Sant’Antonio contro la Fly. "La sconfitta con il Gallo ha interrotto una lunga serie positiva – dice il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – a dimostrazione che il campionato è difficile e non siamo imbattibili. La Fly l’anno scorso ci ha fatto soffrire: vincevamo 3-0 a fine primo tempo, nel secondo ha rimontato due gol e ci ha fatto soffrire fino alla fine". La Centese farà il tifo per il Ponte, che farà visita al Persiceto secondo in classifica: "Affrontiamo una squadra di primo livello – afferma il direttore sportivo Marcello Sfargeri – costruita per tentare la risalita in Promozione. Dispone di giocatori interessanti, a cominciare da Luppi e diversi giocatori ex Bentivoglio". Scontro diretto anche per la X Martiri: a Porotto è di scena il Ravarino. "Comincia un ciclo che potrebbe rilanciarci per l’alta classifica – sostiene il direttore sportivo Riccardo Alberani – con tre partite su quattro in casa. Ravarino ci precede in classifica, ma vincendo potremmo rilanciarci".