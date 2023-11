Prima categoria. Centese in fuga. Sorpresa Gallo contro il Ponte

Non perde un colpo la Centese e allunga sulle inseguitrici. Ma non è stato semplice espugnare Santa Maria Codifiume: la truppa di Battaglia era andata all’intervallo con il doppio vantaggio, permettendosi il lusso anche di sbagliare un calcio di rigore; nella ripresa la musica è cambiata, è entrata in campo la coppia gol Pirreca-Costantini e si spenta la luce per i padroni di casa. "E’ stata una partita molto bella ed emozionante – commenta il presidente biancoceleste Alberto Fava – vinta al cardiopalmo. Complimenti al Santa Maria Codifiume, che ci ha dato filo da torcere fino all’ultimo. La prova di Pirreca? Ha subito interpretato al meglio il suo ruolo, così come Alex Busi, il diciassettenne prodotto del nostro vivaio, sul quale crediamo molto". Colpo a sorpresa del Gallo, che ha cantato due volte e spento le velleità di alta classifica del Ponte, almeno per il momento. I granata lasciano il cerino dell’ultimo posto al Nonantola e pregustano la risalita. "E’ stato un derby bello e combattuto fino agli ultimi minuti – dice il presidente della formazione poggese Carlo Baldissara – Il Ponte ci aveva rimontato, al 90’ Monti ha trovato il gol partita, ma già in precedenza avevamo avuto altre occasioni. Tre punti che ci consentono di abbandonare il fondo classifica e risalire verso posizioni più consone al nostro potenziale".

f. v.