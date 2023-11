Prima Categoria. Centese, la fuga giusta

Se non è fuga per la vittoria poco ci manca. La Centese gioca a tennis con la matricola Poggese, seppellita con sei gol, tra cui una tripletta di Bonacorsi, che si porta a casa il pallone e vantaggio sulle rivali che si allunga partita dopo partita. Adesso sono saliti a cinque i punti di vantaggio, fa impressione il ruolino di marcia e il numero di gol messi a segno dagli uomini di "Briegel" Govoni.

Le altre ferraresi stanno balbettando. Ci si aspettava gol e spettacolo nello scontro diretto tra X Martiri e Pontelagoscuro, in riva al Po ha prevalso la noia e proliferato i cartellini rossi. "Non c’è stato agonismo sopra le righe – mette le mani avanti il presidente del Ponte, Luca Popolo – come sembrerebbe scorrendo il tabellino, con le tre espulsioni. In realtà è stata una partita tranquilla, senza diatribe in campo e fuori, a parte un’entrata folle di Piccinardi, giustamente sanzionata". L’anno scorso il suo Ponte, assieme al Consandolo e al Galeazza, dominava la classifica; quest’anno la Centese ha scavato il solco e prenotato la promozione.

"E’ il suo anno: viaggia a ritmi indiavolati e segna grappoli di gol ogni partita, cosa vuoi dire a una squadra che ha questo rendimento? Per quanto riguarda la mia squadra, non mi rassegno a un campionato anonimo. Dobbiamo tornare a vincere e a essere competitivi: nelle ultime partite non siamo stati all’altezza. Purtroppo i postumi del derby con la X Martiri ci privano di Franceschini jr, un giocatore per noi importante, il migliore in campo domenica". Scorrendo gli altri risultati, salta agli occhi il colpaccio del Santa Maria Codifiume a Galeazza e la sconfitta casalinga sul filo di lana del Bondeno ad opera del Ravarino, oltre al pareggio nel derby delle nobili decadute tra Copparo e Argentana.