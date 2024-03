Prima categoria. Centese tenta la fuga. La X Martiri rischia a Copparo

Dopo il rinvio della ventiduesima giornata a causa del maltempo, il turno infrasettimanale della Centese si disputerà ad Argelato (ore 20.30) contro la matricola Santa Maria Codifiume. Gara dalle opposte motivazioni: consolidare il primato per i biancocelesti, punti salvezza per la formazione argentana. "Si gioca ad Argelato – spiega il presidente della Centese, Alberto Fava – perché lo stadio Bulgarelli è carente nell’illuminazione. Attendiamo che l’amministrazione comunale, come promesso, provveda a installare una moderna strumentazione a led". Per quanto riguarda il calcio giocato, il massimo dirigente centese non si fida. "Affrontiamo una squadra affamata di punti salvezza, in più avrà la motivazione di far bella figura con la prima della classe, senza contare che il Santa Maria Codifiume annovera il capo cannoniere del girone, Darraji, 14 gol all’attivo. Quindi massimo rispetto dei nostri avversari, ma anche consapevoli che la differenza di punti esiste e vogliamo tenere a distanza la X Martiri". E a proposito della formazione di Porotto, gli uomini di Davide Bolognesi faranno visita al Copparo, nobile decaduta e bisognosa di punti per restare in categoria. Altro derby avvincente si prospetta a Pontelagoscuro, che ospita il Gallo: per i padroni di casa è l’occasione per tornare in corsa per le posizioni play off, per i galletti mettere fieno in cascina per evitare brutte sorprese ed essere risucchiati nella bagarre dei play out.