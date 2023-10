Prima categoria. Che partita oggi al Maracanà. C’è Argentario-Massa Valpiana

Quattro sfide in programma nel settimo turno di campionato di Prima categoria. Spicca lo scontro tra maremmane del Maracanà. A Porto Santo Stefano l’Argentario di mister Berni, sorpresa di inizio stagione, ha perso la prima partita dopo mesi ed oggi con la capolista Massa Valpiana vorrà cancellare il ko col Fonteblanda. Quest’ultima formazione ha tirato su la testa domenica, uscendo dalla zona playout anche se oggi in quel di Venturina sarà tutto tranne che una passeggiata, visto come i padroni di casa sono ad oggi la seconda forza del torneo. Appuntamento casalingo per il Monterotondo, a quota 7 punti, contro il Forte di Bibbona: al Pian di Giunta oggi servirà solo la vittoria per i rossoverdi, visto come si tratta di un probabile scontro salvezza. A chiudere il quadro, il Manciano di Maggio, quart’ultimo, impegnato sul rettangolo di gioco del San Miniato, formazione attualmente quarta in classifica. Il programma: Argentario-Massa Valpiana, Monterotondo-Forte di Bibbona, San Miniato-Manciano, Venturina-Fonteblanda.