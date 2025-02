Prima categoria. Codigorese col Vado. La capolista Gallo in casa dell’Airone

Domenica ha fermato il Gallo a domicilio, oggi (ore 14.30) farà il tifo per la Codigorese, che ospiterà lo Sporting Vado secondo in classifica. La capolista Gallo sarà invece a Calderara di Reno, per vedersela con l’Airone terz’ultimo in classifica, reduce dalla sconfitta per 3-1 ad Ambrogio con l’Amici di Stefano. La trasferta è alla portata: i granata hanno 20 punti in più in classifica rispetto ai bolognesi, sono il miglior attacco del girone, mentre l’Airone ha la peggior difesa. Attenzione a prendere sotto gamba i bolognesi, che saranno molto stimolati dall’affrontare la prima della classe. Dopo il pareggio casalingo il divario dalla seconda in classifica Vado si è ridotto a 6 punti, un margine notevole, ma niente è ancora deciso.

Per quanto riguarda le altre ferraresi, fari puntati sul derby salvezza tra Santa Maria Codifiume e l’Amici di Stefano; il pronostico è per la matricola copparese, anche perché gli argentani si sono avvitati in una crisi di risultati. Il Copparo ha maramaldeggiato nel turno precedente a Bologna con la matricola La Dozza, punta a ripetersi al "Preziosa" con il Sala Bolognese terzo in classifica e mai dire mai con Fabio Franceschini centravanti. Brutto cliente anche per il Pontelagoscuro, in riva al Po ci sarà il solido Persiceto che precede i biancazzurri di 5 punti, un’occasione per accorciare contro una diretta concorrente per i playoff. Infine in Seconda categoria l’Ospitalese ha cambiato allenatore e si affida a Massimo Travagli.