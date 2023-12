Prima categoria Colpaccio del Riccò, Brugnato ringrazia e vola in vetta

Colpaccio del Riccò Le Rondini che vince 2-0 in casa della capolista di Prima categoria Follo grazie ai gol di Lazzari e dell’ex di turno Nunez Gomez. Della sconfitta dei follesi approfitta l’altra capolista Brugnato che sale da sola in vetta alla classifica battendo, 2-1 la Santerenzina. Il team di Valter Lunghi si porta sul 2-0 segnando due gol nella ripresa: sblocca Gavini, il raddoppio è di Di Martino. I santerenzini accorciano le distanze con Vareschi su rigore. Poco dopo rigore anche per i brugnatesi, parato dal giovane portiere ospite Ontario. Termina 1-1 il derby del ’Tanca’ tra Arcola Garibaldina e Marolacquasanta che giocano entrambe nel medesimo campo. I rossoverdi di Ivano Pedretti, in vantaggio al 18’ con Garibotti, sprecano al 60’ con Castro il rigore del possibile raddoppio. Poco dopo arriva il pari arcolano con Aldrovandi su punizione. Al 72’ annullata una rete ai garibaldini di Ferdeghini per un precedente fallo sul portiere Biagioni. Il Segesta approfitta di questo risultato per scavalcare i marolini e portarsi al secondo posto agganciando il Follo, grazie alla vittoria 4-1 ottenuta sul campo della Castelnovese. Sestresi in gol con Bacherotti, Di Dio, Cizmja e D’Amato. L’unica rete castelnovese porta la firma di Diouf.

Sale al secondo posto anche la Bolanese che batte per 3-2 il fanalino di coda Vezzano, all’ottava sconfitta consecutiva. Alla guida dei vezzanesi non c’è più Damiano Currenti che in settimana è stato sollevato dall’incarico di allenatore, Ivan Vatteroni il probabile sostituto. Sblocca al 32’ Dascanio con un tiro dal limite. Al 42’ ospiti in 10 per l’espulsione di Kemo. Al 47’ il raddoppio del neoacquisto Maggiari, ieri all’esordio, con un preciso rasoterra. Al 50’ accorcia le distanze Parma su punizione. Al 62’ anche i locali in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Billi. All’82’ il tris sempre di Maggiari che fa doppietta. Al 90’ secondo gol ospite sempre di Parma su rigore. Quinta vittoria consecutiva per il Casarza Ligure che batte 1-0 il Ceparana. Decide al 20’ una rete di Zolla di testa. Infine pareggio per 1-1 della Ferrara di Ameglia tra Amegliese e Colli Ortonovo. Vantaggio amegliese al 55’ di Conti e pareggio ospite al 94’ di Palagi.

P.G.