Prima categoria. Comanda la Falco imbattuta. Ma il Montecalvo segna a raffica

La quinta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (quattro casalinghe) 17 i gol realizzati. Al comando della classifica c’è rimasta solo una squadra: la Falco Acqualagna, al secondo posto a meno 3 un trio: il sorprendente Peglio, il Pantano e l’Avis Montecalvo. Sta risalendo la china l’Avis Sassocorvaro che dopo 3 sconfitte ha cambiato marcia incamerando due vittorie consecutive. All’ultimo posto della graduatoria il Delfino Fano (un punto).

I numeri. La Falco è l’unica compagine imbattuta del girone. Più reti di tutte le 16 squadre le ha segnate l’Avis Montecalvo (11), di contro la meno prolifica al gol è la Maior (solo 1). La difesa meno perforata appartiene alla capolista Falco (1 gol subito), quella che ha subito di più è quella del Delfino Fano (15).

Il commento questa settimana è di Giovanni Cipolla ex calciatore professionista e ora allenatore di calcio pronto a sedersi tra qualche mese in qualche nuova panchina dopo i piccoli problemi di salute (in via di risoluzione) ed ex tecnico di Città di Castello, Nuova Real Metauro e Audax Calcio Piobbico. "Sto seguendo questo torneo, ho visto già quattro partite – dice Cipolla –. Il campionato si dividerà in due parti, c’é molto divario tra alcune squadre. Per la vittoria finale vedo favorite Acqualagna, Montecalvo, Piobbico e Atletico Mondolfo, subito dietro compagini che lotteranno per conquistare un posto nei playoff, da qui a scendere le altre saranno impegnate per evitare i playout".

I bomber. Dopo 450 minuti di gioco al comando della speciale classifica cannonieri con 4 reti c’è Cosimo De Gennaro del Pantano Calcio, con 3 reti: Nicola Mancini (Avis Sassocorvaro), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Mattia Paiardini (Peglio), Elia Giacomelli (Falco Acqualagna) e Francesco Maria Messina dell’Atletico Mondolfo 1952. Dietro con 2 reti a testa ci sono 15 calciatori. Seguono con 1 gol a testa altri 42.

La squadra della settimana. 1)Amadori (Della Rovere), 2) Rosetti (Maior), 3) Rossini (Atletico Mondolfo 1952), 4) Smacchia (Falco Acqualagna), 5) Touré (Osteria Nuova), 6)Vitali (Pantano), 7)Rossi (Olympia Macerata Feltria), 8)Brugnettini (Real Altofoglia), 9)Nicola Mancini (Avis Sassocorvaro), 10) Corsini (Mercatellese), 11)Braccioni L. (Peglio). All. Emiliano Cappelli (Falco Acqualagna).

Amedeo Pisciolini