Prima Categoria. Consandolo riparte dai giovani. Dirani: "Progetto a lungo termine»

E’ già cominciata la preparazione del Consandolo, che punta a un campionato di transizione dopo la retrocessione dalla categoria superiore, dolorosa perché arrivata ai play out. Della squadra che si è battuta fino all’ultimo per evitare di tornare in Prima categoria sono rimasti in pochi, la maggior parte hanno traslocato nella neo promossa Bando. Giocherà sempre ad Argenta, sia la prima squadra che il settore giovanile rossoblù.

"Abbiamo costruito una squadra di giovani cresciuti nel nostro settore giovanile – afferma Andrea Diriani, confermato dalla dirigenza sulla tolda di comando nonostante la retrocessione – affiancato da quattro o cinque elementi di esperienza. Sono Brandolini, Trentini (confermato nel ruolo di capitano ndr), Nicolasi, il confermato Bilal".

Tra i possibili innesti c’è anche Igboeli, ex Mesola e Portuense; è rimasto vittima di un infortunio lavorativo, che lo costringerà ad aggregarsi più avanti. Oltre a lui saranno in prova alcuni giocatori, alcuni provenienti dalla categoria superiore.

Quali prospettive vede nel suo Consandolo? "Far crescere i giovani del vivaio per dare longevità al Consandolo". Non avete ambizioni di tentare subito la risalita? "Col tempo, il nostro è un progetto a lungo termine".

Chi vede come favoriti per la vittoria finale? "E’ difficile, non sempre vince il più forte, ci sono realtà poco conosciute ma che hanno grandi potenzialità, come la neo promossa Casal Borsetti. E’ la squadra dove si è accasato Luca Formigoni, ex centrocampista di Argentana e Portuense".

Che gliene pare del progetto tecnico del Copparo? "Sarà una di quelle che darà filo da torcere a tutti".

La prima amichevole del Consandolo è in programma il 27 agosto contro il Masi Torello Voghiera.

Oggi alle 18 comincerà la preparazione anche la Portuense, intenzionata a risalire quanto prima nella categoria superiore dopo il deludente campionato scorso, la retrocessione e l’avvento dell’Arredo Uno come sponsor. Rispetto a poche settimane fa la squadra è stata rivoluzionata dal nuovo direttore sportivo Juri Roda, ex Masi Torello Voghiera e Copparese, proprio la squadra con la quale si prefigura un duello per la salita di categoria. Sono arrivati Adriano Pàrpalov (Pontelagoscuro), il trequartista Andrea Frustaglia (Galeazza, un ritorno), il difensore Andrea Zuari (Galeazza, altro ritorno), Anoire Ambrosecchia (Consandolo), il centrocampista Davide Pavinato (X Martiri), il centrocampista Samuele Franceschini (Basca, figlio di Fabio, che ha vinto un campionato a Portomaggiore, ora al Copparo), il portiere Mickael Stracuzzi (X Martiri), Matteo Minarelli (centrocampista, Mesola), il portiere Nicola Piazzi (Sant’Agostino), il difensore Francesco Trotta (Consandolo), l’attaccante Giosuè Vallesani (Dogatese, un ritorno), l’attaccante Nicola Buoso (X Martiri). Nuovo anche l’allenatore, Andrej Skabar, fresco di patentino, proveniente dalla promozione del Gallo.

Franco Vanini