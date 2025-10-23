Prima categoria. Coppa, Borgo Minonna a valanga: 4-0 a Le Torri

Borgo Minonna e Real Cameranese ok nella prima giornata della seconda fase della Coppa Marche di Prima Categoria. Nelle partite giocate martedì sera Borgo Minonna a valanga sul campo de Le Torri Castelplanio (0-4). Inizia con il piede giusto la formazione jesina nel girone 2 di Coppa, che ha visto riposare l’Olimpia Marzocca. Un altro successo a tre giorni di distanza dal primo in campionato, colto con due gol (di Piermattei e Pandolfi) sul campo della Castelleonese. Successi da dedicare al proprio tesserato Valentino Canulli, colpito dal grave lutto della perdita della mamma, con la società jesina che avrebbe voluto rinviare la partita di campionato. Invano.

Tornando alla Coppa, nella seconda giornata, che si giocherà il 5 novembre, in programma nel girone 2 Olimpia Marzocca-Le Torri Castelplanio. Nel girone 3 vince la Real Cameranese sull’Adriatica Portorecanati per 2-0. Il 5 novembre in programma Adriatica Portorecanati-Filottranese. Classifiche. Girone 2. Borgo Minonna 3; Le Torri Castelplanio e Olimpia Marzocca 0. Girone 3. Real Cameranese 3; Adriatica Portorecanati e Filottranese 0.