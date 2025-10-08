PRIMA CATEGORIA. Coppa Marche, oggi la sfida tra Cupramontana e Le Torri-Castelplanio
Oggi torna la Coppa Marche di Prima Categoria, con la terza e ultima giornata della prima fase. In programma quattro...
Oggi torna la Coppa Marche di Prima Categoria, con la terza e ultima giornata della prima fase. In programma quattro partite che riguardano le nostre squadre. Il programma.
COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA, terza e ultima giornata della prima fase. Oggi (ore 15.30).
Girone 4: Olimpia Marzocca- Castelleonese (ore 20:30, riposa Barbara Monserra, classifica: Barbara Monserra 4; Olimpia Marzocca 1; Castelleonese 0).
Girone 6: Castelbellino-Staffolo (ore 20), Cupramontana-Le Torri Castelplanio (20:30). Classifica: Le Torri Castelplanio e Castelbellino 4; Staffolo 3; Cupramontana 0.
Girone 7: Passatempese-Filottranese (riposa FC Osimo, classifica: Filottranese e Fc Osimo 3; Passatempese 0).
COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE. La settimana prossima invece spazio alla Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Per prime si giocheranno le gare di ritorno dei quarti. Solo l’Osimana in lizza per le nostre per un posto in semifinale: i ’senza testa’ allenati da Claudio Labriola dovranno espugnare tra sette giorni Matelica, dopo la sconfitta di una settimana fa casalinga nella partita di andata per 0-1 (gol di Sfasciabasti nel primo tempo).
Nella Coppa Italia di Promozione invece mercoledì si disputeranno le gare di andata degli ottavi : derby tra Ostra e Biagio Nazzaro Chiaravalle e Castelfrettese-Vigor Castelfidardo.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su