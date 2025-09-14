Prima categoria - coppa toscana. Chianti Nord-Galluzzo, derby di qualità

In Coppa Toscana di Prima categoria la partita di cartello è l’atteso derby fra Chianti Nord-Audace Galluzzo. Si gioca all’impianto sportivo di Strada in Chianti alle ore 15,30. Il Chianti Nord, allenato da Claudio Michelacci, si presenta in campo in formazione rimaneggiata con diverse assenze fra cui Cipriani, Ponziani e Piazzini. Spazio ai giovani con anche alcuni esordi stagionali e probabilmente vestiranno la casacca bianco verde i nuovi acquisti Abazi, Aiello, Alari, Bonechi, Fargas insieme ai giocatori confermati e ad altre novità. Il Galluzzo è alla ricerca della vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno e si presenta in campo agli ordini di mister Francesco Perini con una squadra in proiezione offensiva. Punti di forza dell’attacco del Galluzzo sono Baccini, Di Tommaso e Forconi, un trio molto quotato. Gara che si preannuncia da tripla, aperta a ogni risultato.

Queste le altre partite alle 15,30: Novoli-Sporting Arno, Albacarraia-Poggio a Caiano, Ideal Club Incisa-Barberino Mugello, Chianti Nord-Audace Legnaia, Reconquista San Piero-Gallianese.

F. Que.