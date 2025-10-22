Prima categoria. Coppa Toscana, oggi il secondo turno

Mercoledì in campo per le squadre di Prima Categoria, impegnate nel secondo turno della Coppa Toscana. I sedicesimi di finale si disputeranno in gara secca: se al termine dei 90’ regolamentari il risultato fosse ancora in parità, non si giocheranno i tempi supplementari, ma si batteranno subito i calci di rigore.

Sono 15 le partite in programma nella giornata di oggi, con cinque società della provincia di Firenze ancora in corsa, mentre Campiglia-Geotermica è stata posticipata al 4 novembre. Alle 15.30 il San Godenzo allenato da Jacopo Giannoni ospita l’Ideal Club Incisa guidata in panchina da Francesco Martelloni; alle 20.30 si gioca il derby fiorentino tra il neopromosso Isolotto di Pippo Borghini e il Porta Romana di Fabio Guarducci; alle 21 un’altra neopromossa, il Daytona di mister Alessio Lenzetti, sarà impegnata nella trasferta sul campo dei pratesi della Pietà: gara in programma al "Ribelli" di Viaccia. In campo anche il Gambassi, che alle 20.30 giocherà a Pontedera sul campo del Bellaria Cappuccini.