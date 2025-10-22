Acquista il giornale
Prima categoria. Coppa Toscana, oggi il secondo turno

di CRISTIANO PUCCETTI
22 ottobre 2025
Mercoledì in campo per le squadre di Prima Categoria, impegnate nel secondo turno della Coppa Toscana. I sedicesimi di finale si disputeranno in gara secca: se al termine dei 90’ regolamentari il risultato fosse ancora in parità, non si giocheranno i tempi supplementari, ma si batteranno subito i calci di rigore.

Sono 15 le partite in programma nella giornata di oggi, con cinque società della provincia di Firenze ancora in corsa, mentre Campiglia-Geotermica è stata posticipata al 4 novembre. Alle 15.30 il San Godenzo allenato da Jacopo Giannoni ospita l’Ideal Club Incisa guidata in panchina da Francesco Martelloni; alle 20.30 si gioca il derby fiorentino tra il neopromosso Isolotto di Pippo Borghini e il Porta Romana di Fabio Guarducci; alle 21 un’altra neopromossa, il Daytona di mister Alessio Lenzetti, sarà impegnata nella trasferta sul campo dei pratesi della Pietà: gara in programma al "Ribelli" di Viaccia. In campo anche il Gambassi, che alle 20.30 giocherà a Pontedera sul campo del Bellaria Cappuccini.

