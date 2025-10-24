Acquista il giornale
  4. PRIMA CATEGORIA. Coppa Toscana. Pieve Fosciana ko con lo Staffoli. Biancorossi eliminati

PRIMA CATEGORIA. Coppa Toscana. Pieve Fosciana ko con lo Staffoli. Biancorossi eliminati

di ALESSIA LOMBARDI
24 ottobre 2025
Pieve Fosciana

1

Staffoli

2

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Fanani, D. Lucchesi, Schievenin, Andreozzi, Vassallo (Landi), Lazzari (Fambrini), Guarino (Dal Poggetto), Rodriguez (Martinelli), Vitrani, Bertelotti (M’Baye). (A disp.: Galla, Giorgi, Orsetti, Innocenti). All.: Fiori.

STAFFOLI: Consani, Corsagni, Kazazi, Filieri, Montorzi, Lucchesi, Cullhaj, Testai, Kapidani, Fejzaj, Tocchini (Shima). (A disp.: Bagnoli, Bertini, Falaschi, Pieracci, Verola, Susini, Meta). All.: Guidi.

Arbitro: Serpentoni di Pistoia.

Reti: 13’ pt Kapidani, 45’ pt Fejzaj, 30’ st M’Baye, 47’ st Shima.

GHIVIZZANO - Il Pieve Fosciana dice addio alla Coppa Toscana di Prima categoria. I biancorossi sono stati sconfitti sul neutro dell’"Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano, dove erano opposti alla formazione pisana dello Staffoli.

Gli ospiti vanno in vantaggio con Kapidani e raddoppiano allo scadere del primo tempo con Fejzaj. Il Pieve Fosciana prova ad accorciare e ci riesce con M’Baje, ma lo Staffoli, in pieno recupero segna la terza rete con Shima.

Al. Lomb.

© Riproduzione riservata

