PRIMA CATEGORIA. Coppa Toscana. Pieve Fosciana ko con lo Staffoli. Biancorossi eliminati

Pieve Fosciana

1

Staffoli

2

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Fanani, D. Lucchesi, Schievenin, Andreozzi, Vassallo (Landi), Lazzari (Fambrini), Guarino (Dal Poggetto), Rodriguez (Martinelli), Vitrani, Bertelotti (M’Baye). (A disp.: Galla, Giorgi, Orsetti, Innocenti). All.: Fiori.

STAFFOLI: Consani, Corsagni, Kazazi, Filieri, Montorzi, Lucchesi, Cullhaj, Testai, Kapidani, Fejzaj, Tocchini (Shima). (A disp.: Bagnoli, Bertini, Falaschi, Pieracci, Verola, Susini, Meta). All.: Guidi.

Arbitro: Serpentoni di Pistoia.

Reti: 13’ pt Kapidani, 45’ pt Fejzaj, 30’ st M’Baye, 47’ st Shima.

GHIVIZZANO - Il Pieve Fosciana dice addio alla Coppa Toscana di Prima categoria. I biancorossi sono stati sconfitti sul neutro dell’"Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano, dove erano opposti alla formazione pisana dello Staffoli.

Gli ospiti vanno in vantaggio con Kapidani e raddoppiano allo scadere del primo tempo con Fejzaj. Il Pieve Fosciana prova ad accorciare e ci riesce con M’Baje, ma lo Staffoli, in pieno recupero segna la terza rete con Shima.

Al. Lomb.