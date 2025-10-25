Prima categoria. Coppa Toscana, tre fiorentine avanti

Mercoledì di coppa e recuperi per il calcio dilettanti. Nel secondo turno della Coppa Toscana di Prima Categoria tre squadre fiorentine hanno conquistato la qualificazione. L’Ideal Club Incisa ha espugnato per 2-0 il campo del San Godenzo, grazie alle reti realizzate da Espinosa al 72’ e da Merola all’82’. L’Isolotto ha battuto in rimonta in casa per 3-1 il Porta Romana: vantaggio degli ospiti con Maoggi nel finale del primo tempo; nella ripresa per i locali rigore di Bercigli e reti di Lombardini e Fotso. Il Gambassi ha vinto per 3-1 sul campo del Bellaria Cappuccini: gol di Dini, Fontanelli e Beconcini. Il Daytona è stato invece eliminato, perdendo per 3-1 a Viaccia contro la Pietà: agli ospiti non è bastata la rete di Marangio. Si sono giocati anche due recuperi, valevoli per la quinta giornata del campionato, in Seconda Categoria. Oltre al successo della Grevigiana nel Girone E, la Sancat ha vinto in casa per 3-2 contro la Ludus ‘90 Valle dell’Arno e ha conquistato la vetta solitaria della classifica nel Girone D.