Prima Categoria. Copparo allunga con Scaramelli e Cazzadore. Sconfitte Molinella e Portuense, ora è fuga solitaria

Con una prestazione concreta e incisiva, Copparo 2015 vince la sua settima partita consecutiva in campionato, 2-0 a Bando con reti di Scaramelli e Cazzadore, allungando sulle rivali Molinella e Portuense, entrambi sconfitte. Inizia subito forte la squadra di mister Borsari, che già dopo tre minuti ha un’occasione con Granado servito a sinistra da un cross di Scaramelli: colpo di testa a lato. Superato il quarto d’ora, schema da punizione di Pasqualino che con un pallone morbido trova Franceschini in area, ma il difensore, ostacolato da un giocatore avversario, spara alto da pochi metri. A metà tempo, scambio da corner tra Borges e Roselli, col brasiliano che mette sul secondo palo dove arriva di testa come un fulmine il capitano rossoblù Scaramelli, insaccando imparabilmente la sfera alle spalle del portiere. I padroni di casa rispondono al 26’ con Cavedagna, che riceve palla in area da calcio d’angolo, ma non è preciso nella conclusione. Nella seconda parte della frazione, la gara diventa più spigolosa, intensa e combattuta, provocando una serie di ammonizione per gli argentani, con Feletti, Rimondi e Frighi che si vedono sventolare il cartellino giallo dopo altrettanti rudi interventi. Nella ripresa, gli ospiti partono subito forte con lo slalom di Bonora: tiro parato a terra dell’estremo di casa. Poco dopo, la difesa rossoblù si fa sorprendere dal lancio di Cavedagna che pesca Gentili alle loro spalle in posizione regolare: al limita la girata termina sul fondo di poco. La partita ha un momento di stanca fino a metà frazione, quando Cazzadore, entrato in campo da pochi istanti, ritorna alla rete dopo un digiuno di diversi mesi causa infortunio. La parabola sull’out di destra di Ndiaye per il bomber veneto è perfetta: incornata vincente a superare il portiere del Bando. Gli argentani hanno una buona opportunità dopo la mezzora, ma il neo entrato Ochoaosorio non sorprende Bianconi, che fa sua la sfera. Guardando alle altre ferraresi, detto del ko di sabato della Portuense per 4-3 a Savarna, pareggiano la Codigorese a Cotignola e il Consandolo col Lavezzola, sempre per 1-1. Sconfitte per il Quartesana col Frugesport e per il Pontelagoscuro, in casa con il Bubano.