Prima Categoria. Copparo e Portuense. Duello a tre col Molinella

In Prima categoria ci sono due ferraresi in testa alla classifica, le ambiziose Copparo 2015 e Portuense che stanno rispettando i pronostici della vigilia. A punteggio pieno dopo tre giornate, entrambe le squadre subiscono poco e puntano forte sulle qualità di alcuni singoli: al Copparo è bastata l’ennesima rete di Granado per avere la meglio sul Real Fusignano, mentre la Portuense ha esagerato segnandone quattro nella tana della Stella Rossa Casalborsetti. In vetta alla graduatoria c’è anche il Reno Molinella guidato in panchina dall’ex Ponte Fantuzzi, e visti i valori delle tre squadre potrebbe figurarsi già una mini fuga, con le inseguitrici staccate di quattro punti da questo terzetto. Parliamo di Pontelagoscuro e Bando, che si sono divise la posta nella gara giocata al "Villani" di Masi Torello: neopromossi argentani in vantaggio con Fabiano, risponde Bicaku per un 1-1 che dà morale ad entrambe. A proposito di morale, si sblocca il Quartesana che batte il Centro Erika Lavezzola sul suo campo grazie ad una rete di Bergossi e trova i primi tre punti. Momento complicato per la Codigorese, alla seconda sconfitta di fila sul campo del Frugesport, passettino dopo passettino il Consandolo muove la sua classifica, e deve ringraziare Malka nell’1-1 casalingo con il Bubano.

j. c.