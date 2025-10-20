Prima Categoria. Copparo sempre più solitario. Ma la Portuense tiene il passo

Con una prestazione autoritaria e concreta, Copparo vince la sua sesta partita consecutiva in campionato per 3-0 sulla Frugesport, mantenendo la testa della classifica del girone F. Decisive le reti nella ripresa del giovane Bonora e la doppietta del “Granatiere” Leonardo Granado, sempre più bomber della squadra. Corre il 9’ quando Pasqualino trova un delizioso traversone al centro dell’area per Bonora, che in torsione di testa costringe Savini a intervenire con un colpo di reni decisivo. Superato il quarto d’ora, punizione di Pasqualino: il portiere ospita blocca a terra senza difficoltà. Poco dopo, traversone di Yara sul secondo palo: incocciata di Granado che favorisce Bonora, la cui spizzata in anticipo sull’estremo difensore finisce alta di un soffio. All’inizio della ripresa, non cambia l’inerzia della gara: Copparo a condurre la manovra e Frugesport in difesa. Intorno al quarto d’ora occasione colossale per Granado, che davanti all’area piccola spara di forza alle stelle. Il bomber paulista, però, si rifà un minuto dopo, quando scatta in profondità e mette all’indietro per Bonora, che a rimorchio segna di piatto sul dischetto del rigore. Alla mezz’ora, Granado scatta in posizione regolare, entra in area, ma nonostante sia defilato di prepotenza supera difensore e portiere, mettendo in fondo alla rete. In tempo di recupero, uscita errata del portiere romagnolo che perde la sfera favorendo Granado: pallonetto vincente a porta vuota per la sua decima rete. Tra gli altri risultati, la Portuense vince di misura sul Bando, pari tra Cotignola e Pontelagoscuro, cade in casa la Codigorese con la Only Sport, sconfitte infine per Consandolo e Quartesana con Molinella e Savarna.