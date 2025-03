Prima categoria. CQS cerca tre punti salvezza con la Torrelaghese. La AM Aglianese sfida la capolista Settimello

Prima e Seconda categoria, atto ventiquattresimo dei campionati: fischio d’inizio alle 15 odierne, vietato sbagliare essendo ormai entrati nella fase culminante della regular season. Si parte dal girone A: il CQS Pistoia tenterà di restare al di sopra delle sabbie mobili battendo fra le mura amiche una Torrelaghese che al contrario sogna gli spareggi-promozione, mentre il Chiazzano deve ad ogni costo violare il campo della Pieve Fosciana per continuare a sperare. Si passa al girone D: il Quarrata secondo in classifica a pari merito con lo Jolo affronterà la Folgor Calenzano e spera che l’AM Aglianese di Matteoni riesca a fermare almeno sul pareggio la capolista Settimello (per ridurre le distanze). E l’Atletico Casini Spedalino deve sfruttare il "match point" interno contro la Virtus Rifredi per allontanarsi dalle sabbie mobili. Scendendo in Seconda Categoria, il Pescia terza forza del girone B attende il San Macario Oltreserchio, mentre il Chiesina Uzzanese (quarto) andrà nella tana del Ghivizzano secondo. E il Borgo a Buggiano di Biagi, quinto, dovrà giocare sul terreno della capolista Piazza. Chiusura con il girone C e la rincorsa del San Niccolò: per riprendersi la vetta, gli aglianesi devono superare la coriacea Galcianese e sperare al contempo che la Montagna Pistoiese sfrutti il fattore-campo per battere la Pietà capolista (complicato, ma non impossibile). Al Perugi, la Virtus Montale quarta si misurerà con il Chiesanuova per rimanere in zona playoff, mentre il Pistoia Nord è pronto a sfidare a Vaiano una Valbisenzio che promette di lottare con il cappello fra i denti. Montalbano Cecina e Cintolese, giocheranno in trasferta rispettivamente contro Tavola e Vernio, mentre Olimpia Quarrata e Bugiani Pool 84 attendono rispettivamente Montemurlo e Mezzana: il programma è completo, non resta che giocare.

Giovanni Fiorentino