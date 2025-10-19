Prima categoria. Derby al Bellini tra. Portuense e Bando,. Copparo in casa

Sesto turno del girone F di Prima categoria con le ferraresi impegnate in giro per la provincia. Impegni casalinghi per Copparo 2015 e Portuense Etrusca, rispettivamente contro Frugesport e Bando; i rossoblù di mister Borsari cercano la sesta vittoria su sei partite e si affidano al bomber Granado per restare in vetta solitaria, mentre al "Bellini" di Portomaggiore andrà in scena un atipico derby tra due squadre separate da un solo punto in classifica.

L’undici di Skabar vuole rilanciarsi per mettersi alle spalle la brusca sconfitta sul campo del Centro Erika Lavezzola, costata momentaneamente la seconda piazza, mentre il Bando è ancora imbattuto con due vittorie e tre pareggi in cinque partite, bottino sorprendente per una neopromossa.

Dopo i tre successi consecutivi, la Codigorese ospita in casa l’Only Sport Alfonsine e va alla ricerca di ulteriori tre punti per volare ai piani alti della classifica: i granata hanno svoltato grazie al recente successo nel derby contro il Pontelagoscuro, e ora non intendono più fermarsi in un campionato dove hanno dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonisti.

"Ponte" che invece ha bisogno di rilanciarsi dopo aver conquistato appena una vittoria in cinque uscite, a fronte di ben tre pareggi ed una sconfitta: per i biancocelesti trasferta impegnativa sul campo del Cotignola.

In chiave salvezza l’Olimpia Quartesana ospita il Savarna per dare continuità alla bella vittoria conquistata ai danni del Consandolo, mentre i ragazzi di Dirani saranno a Molinella.