Prima categoria: derby Codigorese-Copparo. Ponte all’esame Gallo

Esordio in salita per Massimiliano Pera. Il nuovo allenatore del Pontelagoscuro comincerà la nuova avventura alla guida dei biancazzurri a Gallo, nella tana della capolista, che sta procedendo come uno schiacciasassi verso la storica promozione. "Abbiamo il vantaggio di non avere niente da perdere – mette le mani avanti il direttore sportivo del Ponte, Marcello Sfargeri – al cospetto di una squadra che ha dimostrato di essere la più forte. Proveremo almeno a muovere la classifica". Magari pensando ai precedenti stagionali. "E’ vero, va però considerato che all’epoca il Gallo era ancora in rodaggio, noi stavamo meglio". Pera dopo il Gallo se la vedrà con lo Sporting Vado, decisamente due test molto impegnativi.

Derby avvincente anche a Codigoro. I granata ricevono la visita del Copparo, squadra decisamente in salute, risalita in classifica dopo un girone d’andata complicato, staccato di un solo punto. Entrambe sono reduci da risultati più che buoni: vittoria sull’Airone per la Codigorese e pareggio interno con lo Sporting Vado terzo in classifica per il Copparo. Sergio Cestari pensa positivo: "E’ uno snodo cruciale del campionato – dice l’allenatore del Copparo – sia noi che la Codigorese abbiamo fatto 12 punti nel 2025. Dopo il Gallo siamo le squadre che hanno fatto più punti in tutto il girone. Siamo entrambe fuori dai playout ma di un solo punto, chi vincerà potrebbe cominciare a prendere in considerazione discorsi diversi dalla salvezza". Copparo ha una sola assenza ma importante, capitan Yuri Scaramelli, che ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio.

Per quanto riguarda le altre ferraresi, ad Ambrogio l’Amici di Stefano ospita il Galeazza, squadra solida e attrezzata per le prime posizioni, mentre il Santa Maria Codifiume sarà a Bologna, in casa della neo promossa La Dozza.

f. v.