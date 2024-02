Prima categoria. Derby lucchese all’Atletico

Gli occhi erano puntati tutti sul derby dell’"Henderson", dove si sono affrontati Atletico Lucca e Academy Porcari. La netta vittoria per 4 a 0 è andata ai rossoneri di casa, passati grazie alla doppietta di Secchi e alle reti di Berrettini e Posarelli. Con questo successo l’Atletico si conferma in piena zona play-off, con 39 punti, davanti proprio all’Academy Porcari, rimasto fermo al quinto posto a 36. Vittoria casalinga anche per la capolista Maginone che batte 2 a 1 il Giovani Via Nova con le reti di Tognotti, Del Magro; per gli ospiti ha accorciato De Masi.

Marginone che continua la sua corsa con 52 punti, con il Corsagna staccato di dieci punti in seconda posizione. E proprio il Corsagna ha conquistato i tre punti, battendo in trasferta il Romagnano con Ricci. Successo casalingo anche per il Capannori: 2 a 0 sul Pescia, con la doppietta di Menchini e settimo posto in classifica in compagnia della Folgor Marlia che, invece, ha perso sul campo del Mulazzo per 2 a 1. Ai marliesi non è bastato il gol di Ercolano, mentre i padroni di casa sono passati con la doppietta di Occhipinti.

Al. Lomb.