Prima Categoria: derby Pontelagoscuro-Codigorese e Consandolo-Olimpia Quartesana, mentre la Portuense sarà a Lavezzola. Copparo capolista nella tana dell’Alfonsine

Nel girone F di Prima categoria, al Copparo serve una vittoria esterna sul campo dell’Only Sport Alfonsine per riprendersi la vetta a scapito del Reno Molinella, vittorioso per 5-2 nell’anticipo contro il Real Fusignano. I rossoblù sono reduci dal passaggio del turno in Coppa ai danni della Portuense, ed in campionato vogliono continuare a vincere per tenere a distanza le rivali.

Fin qui è stato un Copparo cinico e solido, che ha subito pochi gol e si è affidato alla verve realizzativa di bomber Granado, ma nel prosieguo della stagione servirà qualcosa in più per restare in vetta, considerata comunque la qualità della rosa. Proprio la Portuense sarà di scena a pochi chilometri di distanza, sempre nel ravennate, contro un Centro Erika Lavezzola che non pare ostacolo insormontabile ma resta comunque un avversario da prendere con le pinze. Nel turno di Coppa l’undici di Skabar ha tenuto il passo del Copparo, in una gara a tratti anche molto nervosa, cedendo col punteggio di 1-0.

Il sorprendente Bando, dopo due vittorie e due pareggi in quattro partite, cerca un altro risultato positivo in casa contro il Cotignola, mentre il Pontelagoscuro – che ha battuto con un sonoro 8-3 il Quartesana in Coppa – ospita la Codigorese nel primo dei due derby di giornata. Ponte che parte leggermente favorito, ma la Codigorese è in crescita e punta al colpaccio per superare i biancazzurri in classifica.

L’altra straprovinciale riguarda invece la corsa per la salvezza e vede di fronte Consandolo e Quartesana, due squadre che stanno vivendo momenti simili e che faticano ad ingranare. L’Olimpia deve cancellare il roboante ko di Coppa e ha bisogno di punti per uscire dalla zona playout, ma il Consandolo non è da meno e cerca anche lui punti per togliersi dalla zona calda.

Jacopo Cavallini