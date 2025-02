Prima categoria. Domani ad Alfonsine c’è il Real Fusignano. Savarna a Predappio

Doppio anticipo oggi nel girone G di Prima Categoria: al "Treossi" di Vecchiazzano va in scena il big match di giornata tra i locali, al sesto posto, 1 solo punto sotto la zona playoff e il Bagnacavallo, seconda ma ora a 5 punti dalla capolista Savarna. Fari puntati, domani, sul Comunale di Fusignano dove l’Only Sport Alfonsine farà visita, in un sentito derby, ai neroverdi di casa guidati dal vicebomber del girone (con 13 gol) Marco Nicoletti (foto). Real Fusignano quarto e lanciato all’inseguimento del secondo posto, mentre il Savarna capolista ora ha un certo margine che sarà messo alla prova dalla trasferta di Predappio contro lo Sporting. Nella zona calda spiccano le tre sfide delle ravennati: Carpena-San Pancrazio, Fosso Ghiaia Meldola e Savio-Pianta.

Nel girone F, si gioca una buona fetta di salvezza la Virtus Faenza che ospita il Savena, in piena zona playout come i manfredi ma con 1 punto in più. Cotignola, sempre a caccia dei playoff, in visita a Castel San Pietro. (20ª giornata, ore 14,30).

Girone G: Vecchiazzano-Bagnacavallo, Modigliana-Santa Sofia, (ore 15). Domani: Carpena-S. Pancrazio, Fosso Ghiaia-Meldola (ore 15), Real Fusignano-Only Sport Alfonsine, San Vittore-Marina, Savio-Pianta, Sporting Predappio-Savarna.

Girone F: Basca-Funo (ore 15). Domani: P. Bubano-Fossolo, Castel del Rio-Murri, Dozzese-Fly, Fontanelice-Tozzona Pedagna, Libertas-Cotignola, Pontevecchio-Reno Molinella, Virtus Faenza-Savena.

u.b.