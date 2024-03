Prima categoria. Domenica da cardiopalma. La partitissima a San Casciano

In Prima categoria girone C la partitissima è il derby Sancascianese-Barberino Tavarnelle, con calcio d’inizio alle 15 e la presenza del pubblico delle grandi occasioni. Sfide di rilievo per l’alta classifica sono Casale Fattoria-Cerbaia e Calenzano-Jolo. Le altre: Gambassi-Castello, Ginestra-Albacarraia, Novoli-Barberino di Mugello, Amici Miei-Quarrata, Csl Prato-Isolotto. Nel girone D su tutte Galluzzo-Piandiscò e Chianti Nord-San Godenzo. Le altre sfide della giornata sono: Cubino-Bibbiena, Belmonte-Rignanese, Reggello-Casellina, San Clemente-Incisa, Sporting Arno-Levane.