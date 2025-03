Prima categoria. Domenica di derby:. Gallo-Codifiume e Codigorese-Ponte

Turno all’insegna dei derby tra le ferraresi in Prima Categoria. Il primo è a Gallo, che riceve il Santa Maria Codifiume, che sotto la guida del nuovo allenatore Riccardo Grillenzoni ha raccolto nell’ultimo periodo tre risultati utili consecutivi: pareggio con il Persiceto e il Sala Bolognese seconde in classifica e vittoria a Bologna con La Dozza. "Siamo in un periodo positivo – evidenzia il direttore sportivo argentano Andrea Musolesi – Andiamo nella tana della capolista Gallo, che sta ammazzando il campionato, ma nel calcio le sorprese sono dietro l’angolo".

Non si fida della formazione argentana l’allenatore del Gallo, Sergio Zambrini. "E’ un testa-coda, ma non è una partita scontata. All’andata fu uno 0-0 nella nebbia nel turno infrasettimanale. Il Codifiume è in salute, è reduce da una serie di risultati positivi e ha giocatori di valore". Gallo al gran completo.

Derby anche nel Delta del Po, a Codigoro è di scena il Pontelagoscuro di Massimiliano Pera. Marcello Sfargeri teme molto questa trasferta: "La Codigorese è la squadra più in forma del girone – mette le mani avanti il direttore sportivo biancazzurro – Da quando ha operato l’assestamento di mercato, nel girone di ritorno è la squadra che ha il ruolino di marcia migliore. All’andata perdemmo in malo modo, puntiamo a riscattarci".

Nel derby copparese di Ambrogio, l’anticipo tra l’Amici di Stefano e Copparo è terminato sul risultato di 1-1.