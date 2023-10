Prima categoria: emozioni e pari tra poggese e gallo. Centese supera l’Argentana tra le polemiche. Copparo e Pontelagoscuro cadono in casa

La Centese vince il derby dell’amarcord con l’Argentana con un colpo di testa di Frontaei nei minuti di recupero, entrato al 20’ della ripresa, secondo gol stagionale. I biancocelesti restano in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Persiceto, che ha espugnato Copparo, cui non è bastato il cambio di allenatore per salvare la pelle davanti al proprio pubblico. Non ci sta il presidente granata Eugenio Bruschi: "Ci può stare perdere contro una squadra di questo livello, ma in modo pulito. Il pareggio è avvenuto su un rigore inesistente e il gol partita è su azione viziata da fuorigioco. Gli episodi finali oscurano tutto il resto, vale a dire una partita in equilibrio, che potevamo anche portare a casa". Non ce l’ha fatta il Pontelagoscuro ad aver ragione del Ravarino, arrivato in riva al Po determinato a fare bottino pieno e c’è riuscito. Non cerca alibi il presidente Luca Popolo: "E’ stata partita giocata con grande agonismo, Ravarino si è confermata squadra di temperamento, ben messa in campo e bene organizzata. Sconfitta l’altra argentana, il Santa Maria Codifiume, che si è dovuta inchinare al Molinella, nella sfida del Reno. Da sottolineare il pareggio con tanti gol (4-4) tra Poggese e Gallo, nel derby comunale.

Franco Vanini