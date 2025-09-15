Prima Categoria: espulso Laurenti nel finale, doppietta di Granado. Copparo, 3 punti d’oro. Ok anche la Portuense

La prima di campionato della Copparo 2015 si rivela subito vincente in Prima Categoria (foto a sinistra). Sull’impegnativo e ostico terreno romagnolo del Savarna in provincia di Ravenna, i rossoblù rimontano, tra fine primo tempo e inizio ripresa, la rete dagli undici metri di Fancello, realizzata in avvio di gara. Come nell’incontro di Coppa Emilia della settimana scorsa, grande protagonista è ancora una volta bomber Granado, autore della doppietta decisiva per le sorti dell’incontro e ovviamente per i tre punti incassati della squadra. Il “Granatiere” copparese dal dischetto del rigore è due volte implacabile nei confronti degli avversari che, come aveva anticipato mister Matteo Borsari alla vigilia, hanno dimostrato determinazione, corsa e agonismo, rendendo il successo ancora più prezioso. Nel finale l’espulsione di Laurenti complica un po’ le cose, ma arrivano comunque i tre punti.

Dando uno sguardo alle altre ferraresi, una rete di Minarelli dà la vittoria alla Portuense in casa dell’Olimpia Quartesana, poi la Codigorese sbanca per 3-1 il campo del Consandolo, pari per 1-1 tra Frugesport e Bando e tra Only Sport e Pontelagoscuro.