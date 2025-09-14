Prima Categoria. Fari puntati sulla favorita Copparo a Savarna. Portuense a Quartesana, c’è Consandolo-Codigorese

In Prima Categoria sono due le ‘straprovinciali’ del terzo turno di campionato. Il più interessante è senza dubbio quello tra Olimpia Quartesana e Portuense, scontro tra due formazioni che puntano ad obiettivi diversi: salvezza per i primi, promozione per i secondi.

Entrambe arrivano dal passaggio del turno in Coppa Emilia, e quest’oggi i rossoneri partono da favoriti ma l’Olimpia proverà a fare il colpaccio sul suo campo.

L’altro derby è tra Consandolo e Codigorese, escluse dalla Coppa ma vogliose di fare un buon campionato e recitare un ruolo da protagoniste: per la truppa di Rosatti non sarà facile imporsi in terra argentana.

Il neopromosso Bando è atteso da una trasferta ostica sul campo della Frugesport, ambiziosa formazione romagnola che da diversi anni costruisce squadre con un buon budget per la categoria.

A Bando si vuole fare bene dopo la promozione dello scorso anno e l’obiettivo è quello di confermarsi in categoria. Il Pontelagoscuro, che proprio a Bando ha colto un successo per 1-0 che è valso il passaggio del turno in Coppa, esordisce fuori casa sul campo dell’Only Sport Alfonsine: tanti giovani promettenti nella rosa di mister Pera, col ‘Ponte’ che vuole far meglio rispetto allo scorso anno.

Chiusura con l’ambiziosissima Copparo 2015, che ha investito parecchio in estate con l’avvento dell’imprenditore Cesare Trio: i rossoblù, che non nascondono l’obiettivo di salire di categoria, saranno di scena sul complicato campo di Savarna, in terra ravennate.

In Coppa i rossoblù hanno vinto sul campo della Codigorese, presentandosi col volto giusto, e adesso vogliono confermarsi in campionato.

Le altre gare del turno nel girone F di Prima Categoria sono Lavezzola-Placci Bubano, Real Fusignano-Cotignola e Stella Rossa Casalborsetti-Reno Molinella.

j.c.