Prima categoria. Fava: "Centese, niente drammi. Il Gallo ha meritato»

"Dopo dodici risultati utili consecutivi ci può stare una battuta d’arresto. Chiaro che non siamo contenti, ma non mi sembra il caso di fare drammi. In fin dei conti siamo ancora saldamente in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Persiceto". E’ il commento del presidente della Centese, Alberto Fava, dopo il sorprendente ko casalingo subito ad opera del Gallo. "Tutto sommato il Gallo ha meritato i tre punti – riprende il massimo dirigente biancoceleste – contro di noi ha disputato la partita perfetta: ha chiuso tutti gli spazi e quando si è accorto con il diavolo non era poi così cattivo, ci ha castigato in contropiede". Per quanto riguarda le altre ferraresi, da segnalare il colpaccio del X Martiri a Bondeno nel derby dell’Alto Ferrarese e del Ponte con il Santa Maria Codifiume, nella sfida delle matricole. Non ce l’ha fatta invece il Copparo, costretto al pareggio in casa con la Poggese. "Sono due punti persi – è il commento amaro del capitano Yuri Scaramelli – Non siamo riusciti a chiudere la partita e alla prima occasione l’abbiamo pagata. E’ un vero peccato, la Poggese era alla portata, speriamo di non rimpiangere quei punti persi. Domenica dovremo essere più concreti: saremo a Sala Bolognese, squadra che ha quattro punti più di noi, ma la classifica è talmente corta che possiamo avvicinarci a metà classifica sfruttando l’occasione".