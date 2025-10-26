Prima categoria, Fc Osimo e. San Claudio guidano i due gironi

Le prime tre del girone B tutte vittoriose. Nel C blitz esterno del Loreto. Prima Categoria, sesta giornata. Girone B. Oggi (ore 14:30). Filottranese-Castelleonese. Ieri: Borgo Minonna-Staffolo 3-3, Castelbellino-Barbara Monserra 1-1, Cingolana-Le Torri Castelplanio 3-0, Cupramontana-Borghetto 0-2, Olimpia Marzocca-Argignano 2-1, Passatempese-Real Cameranese 2-1, Pietralacroce-Fc Osimo 0-3. Classifica: Fc Osimo 16; Borghetto e Olimpia Marzocca 12; Passatempese 10; Argignano 9; Le Torri 8; Castelleonese e Borgo Minonna 7; Filottranese, Barbara Monserra, Cingolana, Real Cameranese, Staffolo e Castelbellino 6; Pietralacroce 4; Cupramontana 1. Prossimo turno: Argignano-Borghetto, Barbara Monserra-Cupramontana, Borgo Minonna-Passatempese, Castelleonese-Cingolana, Fc Osimo-FIlottranese, Le Torri-Pietralacroce, .Cameranese-O.Marzocca, Staffolo-Castelbellino. Girone C. Oggi (ore 15): Potenza Picena-Montecosaro. Ieri: Appignanese-Loreto 2-3, Belfortese-Montecassiano 2-3, Castelraimondo-Portorecanati 2-0, Elite Tolentino-Cluentina 0-3, Montemilone Pollenza-Porto Potenza 1-1, Pinturetta-Santa Maria Apparente 0-0, S.Claudio-Montegiorgio 3-2. Classifica: S.Claudio 15; Castelraimondo 14; Belfortese e Montegiorgio 13; Pinturetta 11; Montecassiano 9; Cluentina e Loreto 8; Montemilone P., Appignanese e S.M.Apparente 6; P.Picena 5; Portorecanati e Montecosaro 4; E.Tolentino 2; P. Potenza 1. Prossimo turno: Cluentina-Pinturetta, Montecassiano-Appignanese, Montecosaro-Loreto, Montegiorgio-Belfortese, P.Potenza-P.Picena, Portorecanati-Elite Tolentino, S.M.Apparente-Castelraimondo, S.Claudio-Montemilone.