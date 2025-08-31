Prima categoria. Fc Osimo, ecco il jolly. E’ l’argentino Micucci
E’ un Fc Osimo ambizioso, con l’intenzione di primeggiare in questa stagione in Prima Categoria. E’ iniziata da vari giorni...
E’ un Fc Osimo ambizioso, con l’intenzione di primeggiare in questa stagione in Prima Categoria. E’ iniziata da vari giorni la preparazione, con allenamenti e prime amichevoli, ma la società senzatesta continua a mettere a segno colpi di mercato. Di altra categoria, come l’innesto nei giorni scorsi di Lucio Matias Micucci che resta sempre a Osimo e in giallorosso, ma dall’Osimana passa a Fc Osimo, sposando il progetto dell’ambiziosa squadra allenata da mister Luca Manisera. Micucci, centrocampista argentino, classe 1993, ha vestito negli anni oltre alla maglia dell’Osimana anche quelle della Civitanovese e Anconitana, vincendo la Coppa Italia di Eccellenza Marche 2023 con l’Osimana. Può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e difesa. Nel reparto arretrato invece la società osimana si assicura Tommaso Polverigiani, classe 2004. Cresciuto nei settori giovanili di Conero Dribbling e Osimana, è reduce dall’ultima annata con la Leonessa Montoro. Intanto dalle prime amichevoli sono arrivate due vittorie: 3-0 contro il Villa Musone e 3-1 contro l’Osimo Stazione Five.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su