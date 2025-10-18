Prima categoria. Fc Osimo, prove di fuga

Nel girone B in programma il testa coda con l’Fc Osimo che ospita Cupramontana, sognando di allungare sulla seconda, visto che il Borghetto ospita la Filottranese. Nel girone C Loreto ospita il Pinturetta. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30).

Girone B. Oggi: Argignano-Pietralacroce, Real Cameranese-Cingolana (14:30), Borghetto-Filottranese, Castelleonese-Borgo Minonna, Fc Osimo-Cupramontana, Barbara Monserra-Olimpia Marzocca, Le Torri Castelplanio-Castelbellino, Staffolo-Passatempese.

Classifica: Fc Osimo 10; Borghetto 8; Castelleonese, Passatempese e Le Torri Castelplanio 7; Olimpia Marzocca e Argignano 6; Barbara Monserra, Filottranese e Real Cameranese 5; Pietralacroce e Castelbellino 4; Borgo Minonna 3; Staffolo e Cingolana 2; Cupramontana 1.

Prossimo turno: Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Barbara Monserra, Cingolana-Le Torri Castelplanio, Cupramontana-Borghetto, Filottranese-Castelleonese, Olimpia Marzocca-Argignano, Passatempese-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo.

Girone C. Oggi: Santa Maria Apparente-San Claudio (14:30), Cluentina-Appignanese, Montegiorgio-Montemilone Pollenza (15:00), Portorecanati-Belfortese, Loreto-Pinturetta, Montecassiano-Potenza Picena, Montecosaro-Elite Tolentino. Domani: Porto Potenza-Castelraimondo.

Classifica: Belfortese 12; Montegiorgio 10; S,Claudio 9; Castelraimondo 8; Pinturetta 7; M.Pollenza, Montecassiano, Loreto, Appignanese e S.M.Apparente 5; Pot.Picena e Cluentina 4; Portorecanati e Montecosaro 3; E.Tolentino 1; Por.Potenza 0.

Prossimo turno: Appignanese-Loreto, Belfortese-Montecassiano, Castelraimondo-Portorecanati, E.Tolentino-Cluentina, M.Pollenza-Por.Potenza, Pinturetta-S.M.Apparente, Pot.Picena-Montecosaro, S.Claudio-Montegiorgio.