Prima categoria. Festa Prato Nord. Poggio sorride

C’è una neopromossa che è partita in quarta e sogna un torneo di vertice. Ed una società che, alla terza annata consecutiva in Prima Categoria, è attualmente la principale inseguitrice dell’Intercomunale Monsummano. La terza giornata del campionato di Prima si è conclusa ieri, dando una serie di indicazioni. Partendo ad esempio da girone C, con il Prato Nord che grazie al 3-0 imposto a domicilio al Fornacette Casarosa (che reca le firme di Calamai, Sow e Lunardi) sale a quota 7 punti insidiando l’attuale primato della capolista Monsummano. E’ presto per dirlo ma forse, dopo la salvezza dello scorso anno, il tandem Girasole – Tarantino ha trovato la quadratura per alzare l’asticella. Può esultare anche il Viaccia, con il "nuovo corso" che sta lanciando segnali positivi: una rete di Calamai ha consentito alla squadra di mister Marchiseppe di regolare al Ribelli il Viaccia, con l’1-0 finale che ha garantito la conquista dell’intera posta in palio. Bicchiere mezzo pieno, a ben vedere, per il Casale Fattoria: gli uomini di Bellini erano andati in svantaggio nel derby contro il Maliseti Seano a causa di un acuto di Simeone, con Gaggioli che ha tuttavia ripristinato la situazione iniziale di equilibrio fissando il risultato finale sull’1-1. Ndoye si è dimostrato un cecchino, segnando ieri tutti e due i gol della Pietà neopromossa. Ma la sua doppietta non è stata sufficiente alla formazione di mister Trupia per andare oltre il 2-2 esterno contro il CQS Tempio Chiazzano.

Chiusura con il girone C ed il Poggio a Caiano che marcia a pieno ritmo: alla luce dell’1-0 rifilato allo Sporting Arno (gol di Guarducci) i poggesi neopromossi di mister Massimiliano Marchetti hanno raggiunto l’Audace Galluzzo ed il San Godenzo al comando della graduatoria del raggruppamento. Una rodine non fa primavera, com’è noto, ma continuando così ci sono le basi per togliersi soddisfazioni.

Giovanni Fiorentino