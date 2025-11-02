Prima categoria. Folgore Castelraimondo è la nuova leader

Cambio al vertice della girone B di Prima categoria dove c’è ora la Folgore Castelraimondo, a inseguire Montegiorgio vincitore del big match con la Belfortese. Blitz del Montemilone a San Claudio. Ecco risultati e marcatori. Adriatica Porto Recanati-Elite Tolentino 5-1 (13’ e 1’ s.t. rig. Morbidelli, 45’ Streccioni, 22’ st Papini, 40’ st Diallo, 50’ st Rugger); Montecassiano-Appignano 3-2 (11’ e 77’ Balloni, 30’ Chiaraberta 60’ Carboni Nicola, 93’ Di Francesco); Montecosaro-Loreto 1-1 (20’ Pigliacampo, 38’ Pettinari); San Claudio-Montemilone Pollenza 0-1 (32’ st Kheder); Cluentina-Pinturetta Falcor 2-0 (29’ st Acquaviva, 37’ st Mancini); Montegiorgio-Belfortese 1-0 (37’ Minella); Santa Maria Apparente-Folgore Castelraimondo 1-2 (45’ Aquila, 40’ st Verdicchio, 45’ st Gianfelici). Oggi: Porto Potenza-Potenza Picena. Classifica: Folgore Castelraimondo 17; Montegiorgio 16; San Claudio 15; Belfortese 13; Montecassiano 12; Pinturetta Falcor, Cluentina 11; Loreto, Montemilone Pollenza 9; Potenza Picena* 8; Adriatica Portorecanati 7; Appignanese, Santa Maria Apparente 6; Montecosaro 5; Elite Tolentino 2; Porto Potenza* 1. * una gara in meno