Prima categoria Follo piega la capolista, Brugnato ringrazia e va in vetta

Porta la firma del Follo il colpaccio della 20ª di Prima categoria: un gol di Elhdiy spiana la strada alla vittoria sul campo della capolista Segesta, tre punti che permettono ai follesi di salire al terzo posto scavalcando il Marolacquasanta. Il successo del Follo regala inoltre la vetta al Brugnato che scavalca il Segesta battendo 3-0 a Castelnuovo Magra il Colli Ortonovo. Le reti del team di Valter Lunghi portano la firma di Toso, Di Martino e Gavini. Sorpresa al ’Tanca’ dove il Marolacquasanta, che scende così al quarto posto, è battuto per 3-1 dalla Santerenzina. Ospiti in vantaggio al 7’ grazie ad una sfortunata autorete di Porqueddu. Al 18’ i marolini pareggiano con Garibotti su punizione. Santerenzini di nuovo in vantaggio al 56’ con Angeli anche lui su calcio piazzato. Al 60’ il tris del neoentrato e figlio d’arte Samuele Corrado: il padre del diciassettenne è il mister verde Marco. Altra sorpresa all’Incerti dove il Ceparana batte per 3-1 il Riccò Le Rondini. Ceparanesi in vantaggio al 18’ con Khalouq di testa su corner di Maccione. Al 26’ il raddoppio dell’ex fezzanoto Terminello che segna su azione nata da un’altro calcio d’angolo di Maccione. Al 59’ accorcia le distanze Andreani con un bel tiro al volo su sponda di Manuel Fiocchi su corner di Boccino. Al 74’ il tris di Gian Marco Simonini in contropiede. Al 90’ Terminello espulso per doppia ammonizione. Riccolesi che sono così raggiunti al quinto posto in classifica dalla Bolanese che batte per 3-1 al ‘Bertolotti’ l’Arcola Garibaldina. Bolanesi in vantaggio al 5’ con un bel destro di Tacchini. Al 59’ pareggia Etna con una velenosa conclusione a colombella. Al 65’ giallorossi di casa di nuovo in vantaggio con Lapperier su rigore, fallo subito in area da Tacchini. All’89’ il tris di Maggiari che devia un tiro di Tacchini.

Si aggrava la situazione di classifica del Vezzano che è sempre più solo all’ultimo posto ed è battuto per 2-1 a Bottagna dalla Castelnovese. Ai vezzanesi non basta il gol di Bongiorni, con i castelnovesi a segno con Bosinco e Bragazzi. Unico pareggio della giornata alla ’Ferrara’ di Ameglia tra Amegliese e Casarza Ligure, finito 2-2. Amegliesi a segno con una doppietta di Masini e casarzesi che realizzano con Sala e Botti.

P.G.