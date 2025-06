Prima Categoria. Forlimpopoli, Bettini nuovo ds. E in panchina arriva Biondini

Nuova conduzione tecnica per il Forlimpopoli Calcio. Dario Bettini, già allenatore nell’anno della conquista della Promozione, è il nuovo direttore sportivo della squadra appena retrocessa in Prima Categoria. Nuovo anche l’allenatore, che sarà Michel Biondini, negli scorsi anni sulla panchina del Savio in Prima. Fabio Dall’Ara, che nell’ultimo scorcio del campionato scorso aveva ricoperto il ruolo di allenatore-giocatore, resterà in squadra a dirigere il centrocampo. Bettini, per tutti il Cobra, ha già messo a segno gli arrivi dei difensori Giovanni Petrini e Vincenzo Visconti, entrambi classe 1999, dei portieri Mattia Mastrandea (’95) e Edoardo Farsoni (’92) e deall’attaccante Riccardo Zauli (2006) rientrato dal prestito alla Fratta.

Grande soddisfazioni intanto per il settore giovanile artusiano. Alla prima edizione della ‘Dolomiti Junior Cup’ tenutasi in Friuli, a Sappada, le due squadre Esordienti Under 12, allenate dai mister Berni, Fabbri e Dies, hanno entrambe centrato la finale, chiusa poi 1-1 portando così in bacheca il trofeo a braccetto. Bene anche l’Under 13 di Lolli, La Placa, Kane e Scaioli, che ha chiuso terza. Bene inoltre gli Under 11 di mister Zaccarini e i Pulcini 2015, secondi, allenati da Resta e Leggio. Infine la squadra dei Pulcini 2016, allenata da Pironi e Rossi, ha centrato la quarta piazza. Una esperienza senz’alto positiva che il Forlimpopoli 1928.

Franco Pardolesi